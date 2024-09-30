Грузовик столкнулся с рейсовым автобусом в Волгограде, есть пострадавшие
12:20 30.09.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Три пассажира рейсового автобуса обратились за медпомощью после столкновения с грузовиком MAN в Волгограде, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области.
«Произошло ДТП с участием грузового автомобиля MAN и рейсового автобуса ПАЗ (маршрут номер 68). В результате ДТП трое пассажиров автобуса обратились за медпомощью», — говорится в сообщении.
НОВОСТИ
- 12:32 30.09.2024
- ВС РФ ракетным ударом уничтожили 12 вагонов ВСУ с боеприпасами в Николаевской области
- 12:05 30.09.2024
- Украинцам не покажут полностью «план Зеленского» — Ермак
- 12:00 30.09.2024
- Израиль сменил стратегию в отношении «Хезболлах» на упреждающие удары — WSJ
- 11:32 30.09.2024
- ФСБ предотвратила серию терактов и диверсий в Ингушетии
- 11:20 30.09.2024
- Путин обвинил Запад в подлоге и обмане по украинскому урегулированию с 2014 года
- 11:05 30.09.2024
- РФ сможет пережить любые цены на нефть, в том числе длительный период ее низкой стоимости
- 11:00 30.09.2024
- Россия достигнет всех намеченных целей, поскольку правда на ее стороне — Путин
- 10:32 30.09.2024
- На Украине и в Европе опасаются, что Трамп после победы прекратит поддерживать Киев — WSJ
- 10:20 30.09.2024
- Правительство Франции намерено продвигать ужесточение миграционных правил ЕС — министр
- 10:05 30.09.2024
- Октябрь в центральной России будет теплее климатической нормы
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать