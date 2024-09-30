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Грузовик столкнулся с рейсовым автобусом в Волгограде, есть пострадавшие

12:20 30.09.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Три пассажира рейсового автобуса обратились за медпомощью после столкновения с грузовиком MAN в Волгограде, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области.

«Произошло ДТП с участием грузового автомобиля MAN и рейсового автобуса ПАЗ (маршрут номер 68). В результате ДТП трое пассажиров автобуса обратились за медпомощью», — говорится в сообщении.

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