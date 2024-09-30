Военный суд приговорил к пожизненному заключению подорвавшего машину Захара Прилепина

16:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

2-й Западный окружной военный суд приговорил гражданина Украины Александра Пермякова к пожизненному лишению свободы за покушение на писателя Захара Прилепина, передает корреспондент ТАСС из зала суда.

«По совокупности инкриминируемых преступлений и путем частичного сложения наказаний окончательно назначить Пермякову наказание в виде пожизненного лишения свободы со штрафом в размере 700 тыс. рублей», — огласил решение судья. Согласно приговору, первые 5 лет осужденный проведет в тюрьме, остальное время — в колонии особого режима.