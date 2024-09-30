Через пять лет на рынке нефти, возможно, будет дефицит предложения - Новак
21:04 30.09.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Страны ОПЕК+ целенаправленно временно уступают долю на рынке нефти, чтобы предотвратить возможный дефицит предложения через пять лет. Об этом сообщил вице-премьер РФ Александр Новак в интервью журналистке Хедли Гэмбл для телеканала Al Arabiya.
«Мы сокращаем свои объемы, понимая, что сейчас мощностей в мире больше, чем потребностей. Да, мы, наверное, целенаправленно идем, временно уступая долю рынка, но мы смотрим вперед не на сегодняшний день, а на будущее. Как я уже объяснял, через пять лет, возможно, дефицит будет на рынке предложения», — сказал он.
НОВОСТИ
- 21:40 30.09.2024
- В Великобритании закрыта последняя угольная электростанция
- 20:50 30.09.2024
- С 1 февраля 2025 года материнский капитал будет проиндексирован на 7,3%
- 19:15 30.09.2024
- Центробанк фиксирует снижение объемов подозрительных операций в первом полугодии 2024 г
- 18:55 30.09.2024
- Министр обороны Израиля заявил о скором начале «следующей фазы» операции против «Хезболлах»
- 17:40 30.09.2024
- Путин включил в состав Совбеза РФ Дюмина, Мантурова, Скворцову и Линца
- 17:12 30.09.2024
- Патриарх Кирилл назвал эволюцию свидетельством невероятного Божественного замысла
- 17:00 30.09.2024
- МРОТ в России составит 22 440 рублей с 1 января 2025 года
- 16:32 30.09.2024
- Дефицит федерального бюджета РФ по итогам 2024 г. составит 1,7% ВВП
- 16:12 30.09.2024
- Путин присвоил военкору Поддубному звание Героя России — указ
- 16:00 30.09.2024
- Военный суд приговорил к пожизненному заключению подорвавшего машину Захара Прилепина
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать