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Через пять лет на рынке нефти, возможно, будет дефицит предложения - Новак

21:04 30.09.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Страны ОПЕК+ целенаправленно временно уступают долю на рынке нефти, чтобы предотвратить возможный дефицит предложения через пять лет. Об этом сообщил вице-премьер РФ Александр Новак в интервью журналистке Хедли Гэмбл для телеканала Al Arabiya.

«Мы сокращаем свои объемы, понимая, что сейчас мощностей в мире больше, чем потребностей. Да, мы, наверное, целенаправленно идем, временно уступая долю рынка, но мы смотрим вперед не на сегодняшний день, а на будущее. Как я уже объяснял, через пять лет, возможно, дефицит будет на рынке предложения», — сказал он.

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