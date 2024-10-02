Послы ЕС согласовали новый санкционный механизм против России
13:00 02.10.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Послы ЕС согласовали новый механизм санкций против РФ, которые будут вводиться за якобы предпринятые Москвой гибридные действия в отношении третьих стран, сообщил ТАСС дипломатический источник в Брюсселе.
«КОРЕПЕР (Комитет постоянных представителей ЕС — прим. ТАСС) утвердил новый механизм санкций за гибридные действия со стороны России в отношении третьих стран», — сообщил он.
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