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НОВОСТИ

Послы ЕС согласовали новый санкционный механизм против России

13:00 02.10.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Послы ЕС согласовали новый механизм санкций против РФ, которые будут вводиться за якобы предпринятые Москвой гибридные действия в отношении третьих стран, сообщил ТАСС дипломатический источник в Брюсселе.

«КОРЕПЕР (Комитет постоянных представителей ЕС — прим. ТАСС) утвердил новый механизм санкций за гибридные действия со стороны России в отношении третьих стран», — сообщил он.

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