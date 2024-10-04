Новый премьер Японии заявил о сохранении курса на заключение мирного договора с РФ

09:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Правительство Японии сохраняет курс на «решение территориальной проблемы и заключение мирного договора» с Россией, несмотря на текущие сложности в японско-российских отношениях. Об этом заявил новый премьер-министр Японии Сигэру Исиба, выступая со своей первой программной речью перед парламентом.

«Японско-российские отношения находятся в тяжелом состоянии, но наша страна продолжит курс на решение территориальной проблемы и заключение мирного договора», — отметил он.