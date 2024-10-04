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НОВОСТИ

Польша стала лидером в НАТО по расходам на оборону из расчета доли от ВВП — Минобороны

12:05 04.10.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Польские власти выделяют на оборону больше всех из стран НАТО из расчета их доли в ВВП. Об этом сообщил журналистам министр национальной обороны республики Владислав Косиняк-Камыш.

«Этот год является для нас рекордным [c точки зрения расходов на оборону]. 158 млрд, почти 159 млрд злотых (около $40,7 млрд — прим. ТАСС) — 4,2% ВВП — номер один среди государств НАТО», — заявил министр на пресс-конференции, ее трансляция велась телеканалом TVP Info.

Политик добавил, что затраты на оборону в следующем году составят 186 млрд злотых ($47,7 млрд), или 4,7% ВВП республики.

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