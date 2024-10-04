Правительство обсудит меры поддержки при достижении лимита по льготной ипотеке — Хуснуллин

12:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Правительство РФ обсудит вопрос о дополнительных мерах поддержки при достижении лимитов на льготные виды ипотеки — семейную, для ИТ-специалистов и сельскую. Об этом сообщил журналистам вице-премьер России Марат Хуснуллин, отвечая на вопрос ТАСС.

«У нас пока лимиты еще до конца не выбраны, но действительно подходят к концу. Когда мы выберем все лимиты, мы посмотрим объемы выдачи этой ипотеки. <…> Мы сейчас по результатам этого анализа еще раз посмотрим и будем выносить <…> меры поддержки при необходимости», — сказал он после заседания межправкомиссии РФ и Таджикистана, которое прошло в Душанбе.