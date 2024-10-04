Ростех представит передовые разработки для здравоохранения на форуме «Биопром»

14:03

На Международный форум «Биопром: промышленность и технологии для человека», который пройдет в Геленджике с 07 по 08 октября, холдинги Госкорпорации Ростех привезут лучшие образцы продукции, созданные с использованием отечественного сырья и технологий – всего более 30 изделий для хирургии, стоматологии, реанимации, фармакологии и косметологии. Инновационные решения представят «Нацимбио», «Швабе», КРЭТ, ОНПП «Технология», «Росэлектроника», «РТ-Инвест» и Уралвагонзавод.

Сразу несколько уникальных полимерных материалов впервые покажет ОНПП «Технология» и находящийся под ее управлением НИИ полимеров им. Академика В.А. Каргина. Одной из новинок станет биосополимер, который может выступать носителем лекарств, наклеиваемых на десну для быстрого купирования приступов стенокардии. Также из этого материала получают глазные пленки для хирургического лечения в офтальмологии и доставки лекарств в глазные ткани.

Еще одна разработка, которую впервые представят в объединенной экспозиции Ростеха, – композиционный полимерный носитель для лекарственных препаратов пролонгированного действия. Инновационный продукт способен точечно доставлять лекарство в те органы и ткани человека, которые в нем нуждаются, блокируя его распространение по всему организму.

Синтетические материалы НИИ полимеров им. Академика В.А. Каргина легли и в основу изделий для стоматологии. На форуме презентуют компоненты для производства пломб и изготовления зубных протезов, выполненные по оригинальной, запатентованной технологии.

На стенде Ростеха будет представлена и новейшая неонатальная, реанимационная и наркозно-дыхательная медицинская техника. В частности, аппарат респираторной поддержки дыхания новорожденных Reanimon холдинга «Швабе», устройство для сердечно-легочной реанимации «КардиоРобот» от «Росэлектроники», а также аппараты ИВЛ Концерна КРЭТ – «Авента-М» и «Мобивент ОКСИ».