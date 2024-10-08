Группа альпинистов из РФ погибла в Непале — альпинистское сообщество
10:00 08.10.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Тела участников группы альпинистов из России обнаружены при облете горы Дхаулагири в Непале. Об этом написала на своей странице в соцсети представитель российского альпинистского сообщества Анна Пиунова.
По ее информации, в группе было пять человек, один из них ранее почувствовал себя плохо и спустился в лагерь, расположенный ниже.
«Сегодня утром был облет. Валеру Шамало сняли с лагеря на [высоте] 6 100 [метров], эвакуировали в госпиталь. Ребят обнаружили. Все погибли, срыв связки», — сообщила Пиунова.
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