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НОВОСТИ

Израиль начал ограниченные операции против «Хезболлах» на юго-западе Ливана — ЦАХАЛ

11:20 08.10.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Израиль в понедельник начал проводить ограниченные и точечные операции против шиитского движения «Хезболлах» на юго-западе Ливана. Об этом сообщила пресс-служба Армии обороны еврейского государства (ЦАХАЛ).

«Вчера (в понедельник — прим. ТАСС) 146-я дивизия приступила к ограниченным, локальным, целенаправленным оперативным действиям против террористических объектов и инфраструктуры „Хезболлах“ на юго-западе Ливана», — говорится в заявлении.

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