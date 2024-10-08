Израиль начал ограниченные операции против «Хезболлах» на юго-западе Ливана — ЦАХАЛ
11:20 08.10.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Израиль в понедельник начал проводить ограниченные и точечные операции против шиитского движения «Хезболлах» на юго-западе Ливана. Об этом сообщила пресс-служба Армии обороны еврейского государства (ЦАХАЛ).
«Вчера (в понедельник — прим. ТАСС) 146-я дивизия приступила к ограниченным, локальным, целенаправленным оперативным действиям против террористических объектов и инфраструктуры „Хезболлах“ на юго-западе Ливана», — говорится в заявлении.
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