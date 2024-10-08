ЕС утвердил новый режим санкций против РФ за «гибридные действия»

14:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Евросоюз утвердил новый механизм санкций в отношении России за якобы имеющие место «гибридные действия» и вмешательство в выборы за рубежом. Об этом говорится в постановлении Совета ЕС.

«Совет ЕС утвердил сегодня новый механизм запретительных мер», — указывается в документе. В нем уточняется, что этот механизм направлен против неких «дестабилизирующих действий» РФ за рубежом. Рестрикции будут вводиться за «гибридные действия» и «вмешательство в выборы», для чего планируется создать еще один черный список физических и юридических лиц, активы которых подлежат блокировке в европейских юрисдикциях.