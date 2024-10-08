ВСУ за сутки потеряли более 200 военных на курском направлении

15:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

ВСУ за сутки потеряли более 200 военнослужащих на курском направлении, общие потери за все время боев превысили 21,2 тыс. человек, сообщили в Минобороны РФ.

«За сутки потери ВСУ составили более 200 военнослужащих, уничтожено три боевые бронированные машины, а также четыре артиллерийских орудия, два миномета и три автомобиля», — сообщили там.