ВСУ за сутки потеряли более 200 военных на курском направлении
15:12 08.10.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
ВСУ за сутки потеряли более 200 военнослужащих на курском направлении, общие потери за все время боев превысили 21,2 тыс. человек, сообщили в Минобороны РФ.
«За сутки потери ВСУ составили более 200 военнослужащих, уничтожено три боевые бронированные машины, а также четыре артиллерийских орудия, два миномета и три автомобиля», — сообщили там.
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