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Запад поставил перед собой задачу удушить Россию и Белоруссию — Лукашенко

16:00 09.10.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Глава белорусского государства Александр Лукашенко заявил, что Запад поставил перед собой задачу удушить Россию и Белоруссию.

«Что касается наших отношений, самый главный вывод — как я полагаю, думаю, вы согласитесь — Запад поставил перед собой планы удушить нас, прежде всего в экономике, финансах, — не получилось. Они уже сами это признают, поэтому нет необходимости даже констатировать этот факт», — сказал глава государства на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

По словам Лукашенко, было выбрано правильное направление сохранить и развивать все то, что было в сотрудничестве в советские времена. «Вы правильно заметили — мы сделали ставку после распада Советского Союза на сохранение и развитие того, что было. Оно пригодилось, — отметил Лукашенко. — Сегодня мы вместе работаем по очень многим направлениям, производим товары. Они в основном находят спрос в Российской Федерации. Россия нуждается в тех товарах, которые мы производим. От сельского хозяйства до микроэлектроники. Вы правильно об этом сказали».

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