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Ответ Израиля Ирану будет «предельно точным и неожиданным» - министр обороны

20:45 09.10.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Израиль не отказывается от планов нанести удар по Ирану в ответ на его ракетную атаку, он будет «смертоносным и неожиданным» настолько, что иранцы не успеют ничего понять. С таким утверждением выступил министр обороны еврейского государства Йоав Галант.

«Иранская атака была агрессивной, но неточной. Наша атака, напротив, будет смертоносной, предельно точной и, что самое главное, неожиданной. Они (иранцы — прим. ТАСС) не поймут, что случилось и как это произошло. Они просто увидят результаты», — сказал министр на встрече одного из подразделений разведки израильской армии, передает 12-й канал местного телевидения.

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