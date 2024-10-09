Проекты в Грузии не остановятся без денег от ЕС - министр экономики

22:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Грузия не собирается отказываться от осуществляемых проектов из-за приостановки финансирования ЕС. Об этом заявил первый вице-премьер Грузии, министр экономики и устойчивого развития Леван Давиташвили в интервью грузинскому телеканалу «Рустави-2».

«Мы ни один проект не остановим. Мы все проекты продолжим. Бюджет Грузии осилит все те проекты, которые нами предусмотрены. Несмотря на приостановку финансирования [ЕС] или попытку, мы не откажемся от приоритетов. Ресурс на это у нашей страны есть», — сказал Давиташвили.