Проекты в Грузии не остановятся без денег от ЕС - министр экономики
22:20 09.10.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Грузия не собирается отказываться от осуществляемых проектов из-за приостановки финансирования ЕС. Об этом заявил первый вице-премьер Грузии, министр экономики и устойчивого развития Леван Давиташвили в интервью грузинскому телеканалу «Рустави-2».
«Мы ни один проект не остановим. Мы все проекты продолжим. Бюджет Грузии осилит все те проекты, которые нами предусмотрены. Несмотря на приостановку финансирования [ЕС] или попытку, мы не откажемся от приоритетов. Ресурс на это у нашей страны есть», — сказал Давиташвили.
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