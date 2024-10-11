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НОВОСТИ

"Гигаватт Зеленского" к концу года запустить не успеют - Минэнерго

10:00 11.10.2024 Источник: Российская газета

Министерство энергетики Украины не сможет запустить заявленный Владимиром Зеленским один гигаватт мощности для генерации электроэнергии. Об этом ведомство написало в своем Telegram-канале.

В то же время отмечается, что Киев до конца этого года получит оборудование, которое обеспечит дополнительные мощности более чем на один гигаватт.  "Российская газета"

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