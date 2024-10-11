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НОВОСТИ

«Роснефть» объединила Москву и Воронеж семейным автопробегом

21:29 11.10.2024

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Фото с сайта www.rosneft.ru
Двухдневный автопробег «PROстранствие: Семейные выходные в Воронежской области», проведенный при поддержке «Роснефти», соединил Москву и Воронеж. Пробег стал одним из мероприятий Года семьи, объявленного в РФ. 10-11 октября участники события посетили ключевые «семейные» локации Воронежской области: парк детского и семейного отдыха «Нелжа.ру» – резиденцию младшего брата Деда Мороза, парк «Белый колодец», океанариум, парк аттракционов и другие достопримечательности.

В июне «Роснефть» и Министерство предпринимательства, торговли и туризма Воронежской области подписали меморандум о сотрудничестве в области развития внутреннего туризма. Ранее крупнейшая нефтяная компания РФ и воронежский Туристско-информационный центр представили четыре маршрута для путешествий на автомобиле по Воронежу и Воронежской области в направлениях Север, Юг, Запад, Восток. Они объединили популярные туристические локации, расположенные как в самом Воронеже, так и вблизи федеральных трасс, таких как М-4 «Дон». Маршруты были размещены на информационной платформе компании «Роснефть» – «Горизонты России: Поехали с нами!». В 2024 году также была разработана детская раскраска «Путешествуй по Воронежской области вместе с Мишуткой». На ее страницах персонаж программы лояльности «Роснефти» «Семейная команда» изучает основные достопримечательности региона. В Воронежской области действуют примерно 80 автозаправочных станций сети «Роснефть». 15 расположены на трассе М4 – главной магистрали региона, по которой жители Центральной России едут на юг.

«Роснефть» в последние годы активно поддерживает инициативы по развитию внутреннего автомобильного туризма и сотрудничает не только с Воронежской областью. Компания ранее представила совместные туристические маршруты, проложенные через инфраструктуру заправочных станций «Роснефти» в Удмуртии, Башкирии и Карелии, Красноярском крае, Тульской, Самарской, Смоленской, Оренбургской, Новгородской, Архангельской, Ульяновской областях, магистральные маршруты между Москвой и Красной поляной, а также между Москвой и Санкт-Петербургом. Также были подписаны меморандумы о сотрудничестве в деле развития внутреннего туризма с Алтайским краем, Самарской, Архангельской, Ульяновской областями, Красноярским краем, Башкирией, Удмуртией и Ставропольским краем.

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