ВС РФ освободили населенный пункт Михайловка в ДНР - Минобороны

12:15 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вооруженные силы РФ освободили населенный пункт Михайловка в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщили в Минобороны России.

«Подразделения группировки войск „Центр“ в результате решительных действий освободили населенный пункт Михайловка Донецкой Народной Республики», — сообщили в ведомстве.