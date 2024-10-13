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НОВОСТИ

ВС РФ освободили населенный пункт Михайловка в ДНР - Минобороны

12:15 13.10.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вооруженные силы РФ освободили населенный пункт Михайловка в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщили в Минобороны России.

«Подразделения группировки войск „Центр“ в результате решительных действий освободили населенный пункт Михайловка Донецкой Народной Республики», — сообщили в ведомстве.

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