Тело второго горняка обнаружили под завалами на разрезе в Кузбассе без признаков жизни

11:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Тело машиниста буровой установки, который оказался под завалом в Моховском угольном разрезе компании «Кузбассразрезуголь», найдено без признаков жизни на пятый день поисков. Об этом сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по Кемеровской области.

«По данным следствия, ночью 10 октября 2024 года на Моховском разрезе в Беловском муниципальном округе при производстве работ по выемке угля открытым способом произошло внезапное обрушение грунта и породы, в результате чего были засыпаны находившиеся в выработке двое работников предприятия. В ходе спасательной операции удалось извлечь одного человека, ему оказана медицинская помощь. Тело второго горняка обнаружено под завалами без признаков жизни», — говорится в сообщении.