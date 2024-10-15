Киев перебросил под Купянск неподготовленных мобилизованных солдат — Марочко
10:00 15.10.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) из-за потерь под Купянском Харьковской области перебросило туда взвод неподготовленных мобилизованных солдат, сообщил ТАСС военный эксперт Андрей Марочко.
«В район Кучеровки прибыло порядка взвода личного состава вооруженных формирований Украины для восполнения потерь одного из украинских подразделений, дислоцирующегося в районе Петропавловки. Следует отметить, что пополнение не проходило необходимую военную подготовку. Большинство из прибывших даже не служили в вооруженных силах», — сказал он со ссылкой на собственные источники.
Марочко отметил, что на момент прибытия на линию боевого соприкосновения большая часть мобилизованных украинских солдат «не были обеспечены вещевым имуществом и не встали на продовольственное довольствие».
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