Экс-сотрудник СБУ рассказал о причастности Зеленского к терактам в России

15:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Экс-сотрудник Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Прозоров рассказал ТАСС о причастности СБУ и Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины к терактам на территории РФ и их согласовании с украинским президентом Владимиром Зеленским.

Ранее ТАСС в правоохранительных органах сообщили, что российские следователи предъявили заочно обвинение в организации теракта на Крымском мосту летом 2023 года председателю СБУ Василию Малюку, который заочно арестован в рамках этого дела и объявлен в розыск в рамках других уголовных дел о терроризме.

«В СБУ приказы председателя регламентируют всю оперативно-служебную деятельность, в том числе проведение спецопераций, именно председатель [СБУ] ставит подписи под приказом, он их утверждает. Малюк просто не может быть не в курсе любых громких акций [СБУ], особенно которые проводятся за пределами Украины. Как минимум он утверждает план такой операции, подписывает выделение сил и средств, он в курсе этих [оперативных] разработок. Он докладывает о таких акциях высшему руководству страны. Потому что, как вы прекрасно понимаете, акции, например, на территории Российской Федерации, они не могут проводиться без согласования с тем же Зеленским или главой офиса президента, которым СБУ и подчиняется», — объяснил Прозоров.

Он добавил, что поэтому любые операции СБУ на территории России проходят через одобрения, согласования, утверждения Малюка с Зеленским и Ермаком. «То есть смело можно говорить, что Малюк стоит за всеми [организованными СБУ] терактами, диверсиями, убийствами в РФ, не только на ее новых территориях», — отметил он.

Экс-сотрудник украинской спецслужбы также указал, что СБУ проводит больше таких операций, чем ГУР, хотя военная разведка Украины «в плане пиара идет на голову впереди». «Зачастую ГУР просто приписывает себе результаты, которые воплотила СБУ. Ярчайший пример этого — убийство бывшего народного депутата Украины Ильи Кивы. Через несколько часов после его убийства ГУР устами своего спикера Андрея Юсова заявило, что это совершили они. Но через несколько дней СБУ предоставила неоспоримые доказательства того, что это сделала она», — добавил Прозоров.