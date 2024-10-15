Певица Вика Цыганова выступила в Едином пункте по отбору на военную службу в Москве
16:32 15.10.2024
В московском Едином пункта отбора на военную службу по контракту побывала певица Вика Цыганова. Она выступила перед потенциальными военнослужащими, и гражданами, которые уже заключили контракт с Минобороны РФ. По словам артистки, она впервые посетила подобный пункт отбора контрактников. «Меня очень поразила здесь организованность, - отметила Цыганова. - Все, мне кажется, организовано очень достойно и очень хорошо. Здесь ощущается мотивация людей, которые хотят защищать свою Родину. Мы все ждем победы, и победа будет за нами».
Певица исполнила перед посетителями центра несколько песен, пожелав бойцам вернуться домой здоровыми, а также пройти все тяготы военной службы достойно. «Народ и армия едины. Я пою песни и поддерживаю ребят, наших людей, которые отстаивают интересы России, наши традиционные ценности, нашу Родину», – сказала Цыганова.
Как уже сообщала «НГ», Единый пункт отбора на военную службу по контракту работает в Москве с апреля 2023 года. Центр открыт на улице Яблочкова, д. 5, стр. 1. Граждан принимают в будни с 9:00 до 18:00, в субботу с 9:00 до 16:00, в воскресенье – с 9:00 до 15:00. Запись на визит в пункт отбора работает на портале mos.ru.
Кроме того, можно получить консультации о возможности прохождения службы по контракту и мерах поддержки военнослужащих и их семей позвонив на горячую линию по номеру 117. Также чат-бот @MskContract_bot в Telegram отвечает на вопросы по этой теме.
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