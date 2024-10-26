Рост долговой нагрузки развитых стран угрожает глобальной финстабильности — Минфин РФ
12:00 26.10.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Хронический рост долговой нагрузки в развитых странах создает серьезную угрозу для глобальной финансовой стабильности. Об этом заявил заместитель министра финансов РФ Иван Чебесков по итогам пленарного заседания Международного валютно-финансового комитета.
«Продолжение хронического роста долговой нагрузки в развитых странах создает серьезную угрозу для глобальной финансовой стабильности. Поэтому крайне важно, чтобы страны с развитой экономикой разработали надежные среднесрочные стратегии фискальной консолидации для сдерживания долговой уязвимости», — приводятся слова Чебескова в сообщении Минфина РФ.
Замминистра также призвал Международный валютный фонд внимательно отслеживать прогресс по данному направлению.
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