Перемещения Байдена и Трампа можно отследить через фитнес-приложение — СМИ

14:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Перемещения президента США Джо Байдена, бывшего лидера страны Дональда Трампа и других политиков можно отследить через соцсеть для спортсменов, которой пользуются сотрудники Секретной службы США, охраняющие первых лиц государства. Об свидетельствуют результаты расследования французской газеты Le Monde.

По ее информации, телохранители американских политиков регулярно используют приложение Strava, которое фиксирует информацию о пробежках и данные геолокации. Тем самым, агенты «неосознанно сообщают о своих передвижениях, в том числе во время командировок», отмечает издание. Некоторые из агентов публиковали фотографии своих поездок с политиками. В частности, издание обнаружило сделанные в Париже фото четверых сотрудников Секретной службы, которые сопровождали супругу американского президента Джилл Байден во время ее поездки во Францию.

Журналистам издания удалось найти «почти все о личной жизни телохранителей» через профили в приложении «всего за несколько кликов». В частности, они быстро смогли найти домашние адреса 12 агентов службы. По оценкам Le Monde, агенты, используя приложение, фактически «подвергают опасности жизни действующего и бывшего президентов США». В Секретной службе газете заявили, что проверят информацию газеты и определят, «необходимо ли провести дополнительное обучение» служащих. «Мы считаем, что [использование приложения] никак не сказалось на охранных операциях и не ставило под угрозу жизни лиц под охраной. [Местоположение политиков] раскрывается на регулярной основе в публичных графиках», — говорится в заявлении.

Также Секретная служба утверждала, что ее сотрудникам нельзя пользоваться личными электронными устройствами во время выполнения служебных обязательств, но в свободное от службы время это делать не запрещено. Служба «не запрещает использовать социальные сети в свободное от службы время».

Ранее газета, публикующая свое расследование по частям, сообщала, что нашла в приложении Strava профили сотрудников службы охраны президента Франции Эмманюэля Макрона. Так, журналистам удалось обнаружить данные о частной поездке Макрона в нормандский Онфлер в 2021 году, которая не значилась в официальной программе президента.