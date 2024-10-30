0
0
125
НОВОСТИ

Развитие энергосистемы РФ должно опережать спрос в регионах — Мишустин

12:05 30.10.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Развитие энергосистемы страны должно опережать спрос российских регионов. Такую задачу премьер-министр Михаил Мишустин поставил на встрече с главой компании «Интер РАО» Сергеем Древалем.

«Очень важно, чтобы развитие энергосистемы, предложение опережало спрос всех наших регионов и экономических субъектов. Очень важно, чтобы в этом смысле мы обеспечили именно выполнение всех планов и проектов надежными поставками электроэнергии», — сказал Мишустин. Премьер также подчеркнул, что «в условиях современных вызовов важно последовательно наращивать генерацию и обеспечивать бесперебойные поставки электроэнергии и тепла во все регионы страны».

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

10:05 24.01.2024
КНДР запустила несколько крылатых ракет в сторону Желтого моря — Рёнхап
0
8868
09:32 24.01.2024
Жители Николаева отмечают большие колонны техники ВСУ, идущие в сторону Херсонской области
0
9287
09:05 24.01.2024
Силы ПВО РФ перехватили 4 украинских дрона над Орловской областью
0
8732
20:00 23.01.2024
ВМФ РФ получит первый боевой ледокол «Иван Папанин» в этом году — главком
0
8969
17:00 23.01.2024
В подконтрольном Киеву городе Херсоне вновь слышны взрывы
0
8879
14:32 23.01.2024
ВС РФ нанесли удар высокоточным оружием по объектам ВПК Украины
0
8907
13:00 23.01.2024
Удар ВС РФ по Киеву и Харькову нельзя считать ответом на удар ВСУ по Донецку — Песков
0
8861
12:32 23.01.2024
НАТО подписала контракт на $1,2 млрд на закупку боеприпасов калибра 155 мм
0
8902
12:05 23.01.2024
Белгородскую область атаковали более десяти украинских беспилотников за сутки
0
8819
10:20 23.01.2024
В Белоруссии началась штабная тренировка Вооруженных сил — Минобороны
0
8800

Возврат к списку