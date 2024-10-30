Развитие энергосистемы РФ должно опережать спрос в регионах — Мишустин

12:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Развитие энергосистемы страны должно опережать спрос российских регионов. Такую задачу премьер-министр Михаил Мишустин поставил на встрече с главой компании «Интер РАО» Сергеем Древалем.

«Очень важно, чтобы развитие энергосистемы, предложение опережало спрос всех наших регионов и экономических субъектов. Очень важно, чтобы в этом смысле мы обеспечили именно выполнение всех планов и проектов надежными поставками электроэнергии», — сказал Мишустин. Премьер также подчеркнул, что «в условиях современных вызовов важно последовательно наращивать генерацию и обеспечивать бесперебойные поставки электроэнергии и тепла во все регионы страны».