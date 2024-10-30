Рост ВВП РФ в 2025 г. ожидается в рамках объявленных параметров в 2,5% — Решетников
15:12 30.10.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Текущие прогнозные ожидания по росту ВВП России в 2025 году находятся в пределах ранее объявленных значений — 2,5%. Об этом журналистам сообщил министр экономического развития РФ Максим Решетников в кулуарах бизнес-форма России и Танзании.
«Сейчас мы идем в рамках тех параметров, которые объявлены. Сейчас видим признаки начала охлаждения экономики. Конечно, мы будем очень внимательно смотреть и анализировать ситуацию, исходя из тех цифр, которые появятся [по динамике экономики в IV квартале]. Основной посыл, который мы всегда даем, — важна своевременность решений [по ключевой ставке], а не просто жесткость или мягкость политики», — отметил министр
НОВОСТИ
- 16:12 30.10.2024
- Евросоюз должен выделить 20% своего бюджета на оборонные нужды — доклад ЕК
- 16:00 30.10.2024
- Число депортированных из РФ мигрантов выросло в полтора раза — Колокольцев
- 15:32 30.10.2024
- ВСУ потеряли за сутки на курском направлении более 350 человек — МО РФ
- 15:13 30.10.2024
- Около двадцати предприятий Ростеха стали лауреатами премии «Авиастроитель года»
- 15:12 30.10.2024
- Ростех расширяет производственные мощности для выпуска двигателей ПС-90А, ПД-8 и ПД-14
- 15:00 30.10.2024
- РФ не вмешивается в «европейские разборки», но ей больше нравится линия Орбана — Песков
- 14:32 30.10.2024
- ГД приняла закон о конфискации денег и имущества за организацию незаконной миграции
- 14:12 30.10.2024
- Мирное предложение Путина предполагает, что ВСУ покинут все территории РФ — Песков
- 14:00 30.10.2024
- Фицо опасается, что покушение на него может повториться в ближайшее время
- 13:32 30.10.2024
- ВС РФ освободили Кругляковку в Харьковской области — Минобороны
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать