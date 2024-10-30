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НОВОСТИ

Рост ВВП РФ в 2025 г. ожидается в рамках объявленных параметров в 2,5% — Решетников

15:12 30.10.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Текущие прогнозные ожидания по росту ВВП России в 2025 году находятся в пределах ранее объявленных значений — 2,5%. Об этом журналистам сообщил министр экономического развития РФ Максим Решетников в кулуарах бизнес-форма России и Танзании.

«Сейчас мы идем в рамках тех параметров, которые объявлены. Сейчас видим признаки начала охлаждения экономики. Конечно, мы будем очень внимательно смотреть и анализировать ситуацию, исходя из тех цифр, которые появятся [по динамике экономики в IV квартале]. Основной посыл, который мы всегда даем, — важна своевременность решений [по ключевой ставке], а не просто жесткость или мягкость политики», — отметил министр

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