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ВСУ потеряли за сутки на курском направлении более 350 человек — МО РФ

15:32 30.10.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли на курском направлении более 350 человек и один танк за сутки. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«За сутки потери ВСУ составили более 350 военнослужащих, уничтожены 25 единиц бронетехники, в том числе танк, боевая машина пехоты и 23 боевых бронированных машины, а также два миномета, бронированная ремонтно-эвакуационная машина и 25 автомобилей», — сообщили там.

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