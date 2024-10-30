ВСУ потеряли за сутки на курском направлении более 350 человек — МО РФ

15:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли на курском направлении более 350 человек и один танк за сутки. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«За сутки потери ВСУ составили более 350 военнослужащих, уничтожены 25 единиц бронетехники, в том числе танк, боевая машина пехоты и 23 боевых бронированных машины, а также два миномета, бронированная ремонтно-эвакуационная машина и 25 автомобилей», — сообщили там.