Средства ПВО за ночь уничтожили над Россией 21 украинский БПЛА
09:00 31.10.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Силы ПВО за ночь уничтожили 21 украинский беспилотник над территорией России, сообщили в Минобороны РФ.
«В течение прошедшей ночи пресечены попытки киевского режима совершить террористические атаки c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории РФ. Дежурными средствами ПВО перехвачен и уничтожен 21 украинский беспилотный летательных аппарат. Восемь БПЛА сбиты над территорией Ростовской области, пять БПЛА уничтожены над территорией Курской области, три над территорией Волгоградской области, два над территорией Брянской области, по одному БПЛА над территориями Белгородской, Воронежской областей и акваторией Черного моря», — сообщили в ведомстве.
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