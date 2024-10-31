0
0
15
НОВОСТИ

Средства ПВО за ночь уничтожили над Россией 21 украинский БПЛА

09:00 31.10.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Силы ПВО за ночь уничтожили 21 украинский беспилотник над территорией России, сообщили в Минобороны РФ.

«В течение прошедшей ночи пресечены попытки киевского режима совершить террористические атаки c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории РФ. Дежурными средствами ПВО перехвачен и уничтожен 21 украинский беспилотный летательных аппарат. Восемь БПЛА сбиты над территорией Ростовской области, пять БПЛА уничтожены над территорией Курской области, три над территорией Волгоградской области, два над территорией Брянской области, по одному БПЛА над территориями Белгородской, Воронежской областей и акваторией Черного моря», — сообщили в ведомстве.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

09:05 31.10.2024
ВСУ, предварительно, атаковали порт Бердянска с помощью БПЛА-камикадзе
0
17
22:10 30.10.2024
Южнокорейский министр обороны выступил за отправку на Украину «наблюдателей» изучать «тенденции современной войны»
0
638
21:50 30.10.2024
Германское издание рассказало об уровне знаний английского языка у Зеленского и Ермака
0
723
20:15 30.10.2024
Талибы* запретили хранение и ношения оружия в стране без лицензии МВД
0
688
19:15 30.10.2024
Средние потребительские цены на бензин в РФ за неделю выросли на 11 коп – Росстат
0
704
19:00 30.10.2024
Боррель рассказал, что Грузия должна сделать, чтобы продолжить путь в ЕС
0
779
18:45 30.10.2024
Власти США разрешили сделки с рядом российских банков по операциям, связанным с энергетикой
0
768
18:40 30.10.2024
Более полусотни китайских компаний попали под санкции США
0
759
18:15 30.10.2024
Британское правительство решило повысить ряд налогов
0
855
17:40 30.10.2024
Минфин США ввел санкции против пяти заместителей министра обороны РФ
0
770

Возврат к списку