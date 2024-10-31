В течение 10 лет заболеваемость туберкулезом в России снижается — Роспотребнадзор

10:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Заболеваемость туберкулезом в РФ постепенно снижается в течение 10 лет, основной мерой профилактики является иммунизация населения. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Роспотребнадзора.

Ранее в докладе Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) сообщалось о рекордном уровне заболеваемости туберкулезом за 28 лет. По данным организации, в 2023 году он был диагностирован у 8,2 млн человек, что на 0,7 млн больше, чем годом ранее, и является самым высоким показателем с 1995 года, когда ВОЗ начала глобальный мониторинг заболеваемости.

«В России на протяжении 10 лет наблюдается постепенное снижение заболеваемости туберкулезом», — говорится в сообщении.