КНДР заявила, что в четверг запустила новейшую МБР «Хвасон-19»
09:05 01.11.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
КНДР заявила, что произвела в четверг запуск новейшей межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) «Хвасон-19». Об этом сообщает агентство Рёнхап со ссылкой на Центральное телеграфное агентство Кореи.
По данным Минобороны Японии, запущенная КНДР ракета находилась в полете рекордные 86 минут и за это время поднялась на максимальную за все время высоту более 7 тыс. км. Она преодолела расстояние в 1 тыс. км и упала примерно в 200 км к западу от японского острова Окусири вблизи Хоккайдо за пределами исключительной экономической зоны Японии.
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