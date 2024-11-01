Микротрещина на оборудовании реактора ЗАЭС устранена

10:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Все необходимые мероприятия для устранения микротрещины на оборудовании одного из реакторов Запорожской АЭС (ЗАЭС) проведены, дефект ликвидирован. Выхода радиоактивных веществ не было, заявил ТАСС директор станции Юрий Черничук.

31 октября Международное агентство по атомной энергии сообщило, что на одном из реакторов ЗАЭС обнаружена небольшая утечка воды, ведется ремонт. При этом агентство подчеркнуло, что никаких прямых угроз для ядерной безопасности нет.

«Не произошло ничего экстраординарного. Это оборудование, оно имеет свойство периодически выходить из строя. Та микротрещина, которая была обнаружена на этом трубопроводе, <…> что с ней делать, персонал знает. Все мероприятия были выполнены, был устранен этот дефект. Производится контроль, после этого будет подтверждена плотность оборудования, и оно будет введено в работу. И напоминаем, что не было никаких нарушений в пределах условий безопасной эксплуатации, выхода радиоактивных веществ за предусмотренные проектом границы», — сказал Черничук.