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НОВОСТИ

ВСУ потеряли за сутки на курском направлении больше 250 человек

16:12 01.11.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Украинские войска потеряли за сутки на курском направлении более 250 человек. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«За сутки потери ВСУ составили более 250 военнослужащих, уничтожены 3 боевые бронированные машины, а также 6 артиллерийских орудий, из них 1 самоходная артиллерийская установка Caesar французского производства, миномет, зенитный ракетный комплекс и 9 автомобилей. Один военнослужащий ВСУ сдался в плен», — сообщили там.

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