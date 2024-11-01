ВСУ потеряли за сутки на курском направлении больше 250 человек
16:12 01.11.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Украинские войска потеряли за сутки на курском направлении более 250 человек. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«За сутки потери ВСУ составили более 250 военнослужащих, уничтожены 3 боевые бронированные машины, а также 6 артиллерийских орудий, из них 1 самоходная артиллерийская установка Caesar французского производства, миномет, зенитный ракетный комплекс и 9 автомобилей. Один военнослужащий ВСУ сдался в плен», — сообщили там.
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