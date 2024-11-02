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Власти Канады преследовали и запугивали индийских дипломатов – МИД Индии

15:50 02.11.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Канада ведет аудио- и видеонаблюдение за индийскими дипломатами и перехватывает их переписку, что является преследованием и запугиванием и грубо нарушает дипломатические конвенции. Об этом заявил на брифинге официальный представитель МИД Индии Рандхир Джайсвал.

«Некоторые из наших консульских работников недавно были проинформированы канадским правительством о том, что за ними велось и продолжает вестись аудио- и видеонаблюдение. Их переписка также была перехвачена», — сказал он.

«Мы выразили официальный протест правительству Канады, поскольку считаем эти действия грубым нарушением соответствующих дипломатических и консульских конвенций. Ссылаясь на технические аспекты, правительство Канады не может оправдать тот факт, что оно занимается преследованием и запугиванием», — добавил он.

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