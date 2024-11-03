В ДНР южное направление обороны ВСУ близко к обрушению - СМИ

16:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российские войска наступают наиболее быстрыми с начала 2022 года темпами, в результате чего южная часть линии обороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) в ДНР близка к обрушению. Об этом сообщила британская газета The Guardian.

По ее данным, в октябре ВС РФ освободили более 500 кв. км территории, из которых две трети пришлись на ДНР. Издание отметило, что российские войска также заняли около 40 кв. км на купянском направлении.