В Курской области на данный момент находятся 10 тыс. северокорейских военных - Госдеп

09:20 Источник: РБК

По информации Вашингтона, 10 тыс. северокорейских военнослужащих находятся в Курской области, заявил на брифинге руководитель пресс-службы Госдепартамента США Мэттью Миллер. Трансляция шла на Youtube-канале ведомства.

«Мы теперь считаем, что 10 тыс. [военнослужащих из КНДР] добрались до Курска, могут вступить в боевые действия в ближайшие дни», — сказал он. РБК