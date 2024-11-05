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В Курской области на данный момент находятся 10 тыс. северокорейских военных - Госдеп

09:20 05.11.2024 Источник: РБК

По информации Вашингтона, 10 тыс. северокорейских военнослужащих находятся в Курской области, заявил на брифинге руководитель пресс-службы Госдепартамента США Мэттью Миллер. Трансляция шла на Youtube-канале ведомства.

«Мы теперь считаем, что 10 тыс. [военнослужащих из КНДР] добрались до Курска, могут вступить в боевые действия в ближайшие дни», — сказал он.  РБК

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