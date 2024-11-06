За ночь уничтожены три украинских БПЛА над Курской и Орловской областями
09:00 06.11.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили за ночь три украинских беспилотника над Курской и Орловской областями. Об этом сообщили в Минобороны России.
«В течение прошедшей ночи пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО два украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над территорией Курской области и один — над территорией Орловской области», — сказали там.
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