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Сырский готовится к отступлению ВСУ из Курской области, считает Безуглая

13:05 06.11.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Депутат Верховной рады Марьяна Безуглая считает, что главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский готовит вывод сил Киева из Курской области. Об этом она написала в своем телеграм-канале.

Соответствующий вывод Безуглая сделала на основании серии постов Сырского в соцсети, в которых тот рассуждает о результатах атаки ВСУ на Курскую область и утверждает, что она якобы отвлекла российские силы с других направлений. «Сырский сделал подводку к выводу войск из Курской области», — написала она, подчеркнув, что за это время ВСУ оставили ряд территорий в Донецкой и Харьковской областях.

Депутат также предложила Сырскому самому остаться в Курской области. «А мы хоть вздохнем с облегчением», — добавила она.

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