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Администрация Байдена направит Украине последние $6 млрд до инаугурации Трампа — Politico

09:05 07.11.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Администрация президента США демократа Джо Байдена намерена как можно скорее направить Украине оставшиеся $6 млрд военной помощи, предназначенной для Киева, до инаугурации республиканца Дональда Трампа, побеждающего на президентских выборах. Об этом сообщила газета Politico.

По ее информации, нынешняя вашингтонская администрация готовится к тому, что при Трампе поставки оружия на Украину прекратятся.

Инаугурация нового президента США назначена на 20 января.

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