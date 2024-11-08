Премьер Польши отрекся от своих слов о зависимости Трампа от спецслужб РФ
11:20 08.11.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Премьер-министр Польши Дональд Туск отрекся от своего прежнего высказывания об избранном президенте США Дональде Трампе, в котором он обвинял политика в сотрудничестве с российскими спецслужбами. Об этом сообщает интернет-портал WPolityce.pl.
По его данным, в четверг на пресс-конференции главы правительства Польши журналистка издания Tygodnik Solidarność Моника Рютке напомнила Туску его прежние утверждения о «зависимости Трампа от российских спецслужб» и о том, что Трамп, возможно, «был завербован россиянами».
В ответ Дональд Туск заявил, что он «такого предположения никогда не делал». Комментируя инцидент, портал напомнил о существовании видеозаписей, где глава правительства Польши делает заявления о Трампе, процитированные журналисткой.
Как сообщила позже Моника Рютке, после пресс-конференции с ней связались представители канцелярии Дональда Туска и известили ее о том, что прекращают с ней всякое сотрудничество. Канцелярия премьера это обвинение опровергла.
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