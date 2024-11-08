Премьер Польши отрекся от своих слов о зависимости Трампа от спецслужб РФ

11:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Премьер-министр Польши Дональд Туск отрекся от своего прежнего высказывания об избранном президенте США Дональде Трампе, в котором он обвинял политика в сотрудничестве с российскими спецслужбами. Об этом сообщает интернет-портал WPolityce.pl.

По его данным, в четверг на пресс-конференции главы правительства Польши журналистка издания Tygodnik Solidarność Моника Рютке напомнила Туску его прежние утверждения о «зависимости Трампа от российских спецслужб» и о том, что Трамп, возможно, «был завербован россиянами».

В ответ Дональд Туск заявил, что он «такого предположения никогда не делал». Комментируя инцидент, портал напомнил о существовании видеозаписей, где глава правительства Польши делает заявления о Трампе, процитированные журналисткой.

Как сообщила позже Моника Рютке, после пресс-конференции с ней связались представители канцелярии Дональда Туска и известили ее о том, что прекращают с ней всякое сотрудничество. Канцелярия премьера это обвинение опровергла.