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НОВОСТИ

Эрдоган намерен обсудить с Трампом вывод войск США из Сирии

13:00 08.11.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что намерен обсудить с победившим на выборах президента США Дональдом Трампом вывод американских войск из Сирии.

«В новый период мы продолжим наши встречи с Дональдом Трампом и обсудим, как будем формировать развитие событий на Ближнем Востоке. Будем делать это как прежде, с помощью телефонной дипломатии. Например, мы оценим вопрос вывода американских войск из Сирии, прекращение поддержки террористической Рабочей партии Курдистана (РПК, запрещена в Турции)», — сказал Эрдоган журналистам своего пула по возвращении из Будапешта, где в четверг он принял участие в саммите Европейского политического сообщества. Его высказывания приводит агентство Anadolu.

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