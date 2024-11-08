МВД РФ возбудило 4 тысячи уголовных дел в рамках операции «Нелегал»
17:00 08.11.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
МВД РФ возбудило более 4 тысяч уголовных дел, связанных с организацией незаконной миграции в рамках операции «Нелегал». Об этом ТАСС сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.
«В ходе проводимых мероприятий органами внутренних дел и органами государственной безопасности возбуждено более 4 тысяч уголовных дел, связанных с организацией незаконной миграции. Также возбуждено 684 уголовных дела по другим составам, в том числе касающимся незаконного пересечения государственной границы, незаконного оборота оружия, наркотических средств и психотропных веществ», — сказала она.
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