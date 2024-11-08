Хуситы заявили о нанесении удара гиперзвуковой ракетой по израильской авиабазе Неватим
18:00 08.11.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Йеменские хуситы нанесли удар гиперзвуковой ракетой по израильской авиабазе Неватим, расположенной в пустыне Негев. Об этом заявил представитель сформированных хуситами вооруженных сил Яхья Сариа.
«Ракетные войска йеменских вооруженных сил провели военную операцию, атаковав гиперзвуковой баллистической ракетой „Палестина-2“ авиабазу Неватим, которая находится в районе Негев на юге оккупированной Палестины», — сказал представитель мятежного движения «Ансар Аллах». Его заявление транслировал принадлежащий хуситам телеканал Al Masirah.
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