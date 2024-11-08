Расходы бюджета РФ на нацпроекты на 1 ноября составили 2,535 трлн руб. — Минфин
18:40 08.11.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Расходы федерального бюджета России на национальные проекты на 1 ноября 2024 года, по предварительным данным, составили 2,535 трлн руб. или 80,2% от плановых бюджетных назначений. Об этом сообщается в материалах на сайте Минфина РФ.
«По предварительным данным, исполнение расходов федерального бюджета на реализацию национальных проектов, по состоянию на 1 ноября 2024 года, составило 2 534,6 млрд рублей или 80,2% от плановых бюджетных назначений», — говорится в сообщении.
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