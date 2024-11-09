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С начала года в сеть утекли более 600 млн записей о россиянах — Роскомнадзор

08:50 09.11.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Более 600 млн записей о россиянах утекли в сеть с начала 2024 года. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Роскомнадзора.

«За 9 месяцев 2024 года Роскомнадзор зафиксировал 110 случаев распространения в интернете баз данных, содержащих более 600 млн записей», — сообщили в пресс-службе.

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