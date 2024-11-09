Бои в Курской области бывают ужасными для ВСУ — WP

09:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Боевая обстановка в Курской области местами бывает ужасной для Вооруженных сил Украины (ВСУ). Такая оценка приводится в статье, опубликованной в пятницу в газете The Washington Post (WP).

«Однако за Курскую область по-прежнему идет напряженная борьба, и порой она просто ужасна для украинцев», — отмечается в материале. «В больнице в Сумской области на койках лежат мужчины, которые были эвакуированы в последние дни, их руки и ноги перевязаны. По их словам, в Курской области адские условия», — указывается в публикации.