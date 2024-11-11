0
0
84
НОВОСТИ

Редкие виды птиц поселились на природных территориях Москвы

10:05 11.11.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Редкие птицы, которые раньше считались исчезнувшими, вновь поселились в Москве. Об этом сообщается на сайте мэра и правительства Москвы.

«В столице поселились птицы, которые ранее считались исчезнувшими. Среди них серая цапля, черный коршун, полевой лунь, зеленый дятел и обыкновенный осоед», — говорится в сообщении.

Специалисты департамента природопользования провели учет птиц в столице и отметили рост биоразнообразия на природных территориях Москвы. В первой половине 2024 года учтено 154 вида птиц, включая 70 видов из Красной книги Москвы. Биологи зафиксировали появление в городе сапсана, скопы, малого подорлика и мандаринки. Отмечается, что это свидетельствует об улучшении экологии столицы.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

10:32 11.11.2024
Глава ЛДП Исиба избран премьером Японии
0
48
10:20 11.11.2024
Шольц готов вскоре провести разговор с Путиным, но только по согласованию с партнерами
0
85
10:00 11.11.2024
Кабмин РФ планирует сократить количество госслужащих на 10% — СМИ
0
129
09:32 11.11.2024
Цель Москвы и Дели о товарообороте в $100 млрд более чем реальна — глава МИД Индии
0
182
09:20 11.11.2024
ФСБ пресекла операцию ГУР МО Украины по угону вертолета ВКС России
0
207
09:05 11.11.2024
WP утверждает, что Трамп и Путин уже поговорили по телефону
0
253
09:00 11.11.2024
Силы ПВО за ночь сбили 13 украинских БПЛА над Курской и Белгородской областями — МО РФ
0
221
21:10 10.11.2024
Сенатор-республиканец считает, что политика Байдена дала Китаю преимущество в стоимости энергоносителей
0
986
18:00 10.11.2024
Шойгу едет в Китай с рабочим визитом, планируется встреча с главной МИД КНР Ван И
0
1134
17:30 10.11.2024
Главной целью атаки украинских БПЛА было нанесение ущерба гражданским объектам в Подмосковье – МО РФ
0
1126

Возврат к списку