Редкие виды птиц поселились на природных территориях Москвы

10:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Редкие птицы, которые раньше считались исчезнувшими, вновь поселились в Москве. Об этом сообщается на сайте мэра и правительства Москвы.

«В столице поселились птицы, которые ранее считались исчезнувшими. Среди них серая цапля, черный коршун, полевой лунь, зеленый дятел и обыкновенный осоед», — говорится в сообщении.

Специалисты департамента природопользования провели учет птиц в столице и отметили рост биоразнообразия на природных территориях Москвы. В первой половине 2024 года учтено 154 вида птиц, включая 70 видов из Красной книги Москвы. Биологи зафиксировали появление в городе сапсана, скопы, малого подорлика и мандаринки. Отмечается, что это свидетельствует об улучшении экологии столицы.