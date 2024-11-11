Редкие виды птиц поселились на природных территориях Москвы
10:05 11.11.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Редкие птицы, которые раньше считались исчезнувшими, вновь поселились в Москве. Об этом сообщается на сайте мэра и правительства Москвы.
«В столице поселились птицы, которые ранее считались исчезнувшими. Среди них серая цапля, черный коршун, полевой лунь, зеленый дятел и обыкновенный осоед», — говорится в сообщении.
Специалисты департамента природопользования провели учет птиц в столице и отметили рост биоразнообразия на природных территориях Москвы. В первой половине 2024 года учтено 154 вида птиц, включая 70 видов из Красной книги Москвы. Биологи зафиксировали появление в городе сапсана, скопы, малого подорлика и мандаринки. Отмечается, что это свидетельствует об улучшении экологии столицы.
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