0
0
153
НОВОСТИ

Кандидат в канцлеры ФРГ намерен выдвинуть России ультиматум

10:20 12.11.2024 Источник: РБК

Кандидат на пост канцлера Германии от Христианско-демократического союза (ХДС) Фридрих Мерц заявил в интервью Stern, что в случае победы на выборах готов провести телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным об урегулировании на Украине, а также выдвинуть ему ультиматум.

Политик заявил, что призовет Россию прекратить военные действия в течение 24 часов, добавив, что в противном случае Германия поставит Украине дальнобойные ракеты Taurus и снимет ограничения для Киева на применение своего оружия против объектов на российской территории. «Наша линия должна быть такой: Германия должна сделать все возможное, чтобы Украина была в состоянии успешно защищаться», — сказал он.  РБК

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

11:05 12.11.2024
В ГД внесут проект о запрете брать в школы детей мигрантов без знания русского — Володин
0
19
11:00 12.11.2024
Число регистраций в «Госуслуги биометрия» выросло в 8 раз с начала года — Григоренко
0
25
10:32 12.11.2024
Япония считает позитивными слова Путина об отношениях, но сохранит санкции — глава МИД
0
124
10:05 12.11.2024
Около 10% пациентов болеют внутрибольничной пневмонией в РФ — эксперт
0
182
10:00 12.11.2024
Россиянам доллары не нужны — Силуанов
0
183
09:32 12.11.2024
Машинист крана обвиняется в госизмене и поджоге военкомата по заказу ГУР МО Украины
0
212
09:20 12.11.2024
Пять человек погибли в результате пожара в Ростовской области
0
219
09:05 12.11.2024
КНДР ратифицировала договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве с РФ
0
276
09:00 12.11.2024
Силы ПВО за ночь сбили 13 украинских БПЛА над регионами России
0
268
22:40 11.11.2024
Поставки газа РФ по трубе в Китай в 2024 г. превысят контрактные обязательства
0
877

Возврат к списку