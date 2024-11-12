Кандидат в канцлеры ФРГ намерен выдвинуть России ультиматум
10:20 12.11.2024 Источник: РБК
Кандидат на пост канцлера Германии от Христианско-демократического союза (ХДС) Фридрих Мерц заявил в интервью Stern, что в случае победы на выборах готов провести телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным об урегулировании на Украине, а также выдвинуть ему ультиматум.
Политик заявил, что призовет Россию прекратить военные действия в течение 24 часов, добавив, что в противном случае Германия поставит Украине дальнобойные ракеты Taurus и снимет ограничения для Киева на применение своего оружия против объектов на российской территории. «Наша линия должна быть такой: Германия должна сделать все возможное, чтобы Украина была в состоянии успешно защищаться», — сказал он. РБК
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