Монголия должна потратить более 50% своего ВВП на выполнение Парижского соглашения
10:32 13.11.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Полное успешное выполнение обязательств по Парижскому соглашению по климату потребует от Монголии более 50% валового внутреннего продукта. Об этом сообщил глава монгольского государства Ухнаагийн Хурэлсух на 29-й конференции участников Рамочной конвенции ООН по изменению климата (СОР-29) в Баку.
«Монголия подтверждает, что будет полностью поддерживать усилия международного сообщества по сокращению парниковых газов. Для полного успешного выполнения своих обязательств по Парижскому соглашению по климату нашей стране необходимо примерно более 50% ВВП», — сказал монгольский президент.
Обязательства участников Парижского соглашения по климату (официальное название — Парижское соглашение согласно Рамочной конвенции об изменении климата) рассчитаны на 2021–2030 гг. В Монголии в 2023 году ВВП страны превышал $15 млрд и в пересчете на душу населения составлял $5 033. По прогнозам, в 2030 году уровень ВВП на душу населения в Монголии превысит $12 054.
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