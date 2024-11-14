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НОВОСТИ

Боливия приглашена стать страной — партнером БРИКС и дает позитивный ответ — глава МИД

10:32 14.11.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Боливия получила приглашение стать страной — партнером БРИКС и дает позитивный ответ. Об этом заявила ТАСС глава МИД Боливии Селинда Соса на полях 29-й конференции участников Рамочной конвенции ООН по изменению климата (СОР-29) в Баку.

«Мы действительно очень благодарны президенту братской России за то, что он поддержал участие Боливии в БРИКС. Сегодня мы получили приглашение от министра иностранных дел России. Нас пригласили в качестве государства — партнера БРИКС. Мы положительно отреагировали на это приглашение», — сказала она.

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