Боливия приглашена стать страной — партнером БРИКС и дает позитивный ответ — глава МИД

10:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Боливия получила приглашение стать страной — партнером БРИКС и дает позитивный ответ. Об этом заявила ТАСС глава МИД Боливии Селинда Соса на полях 29-й конференции участников Рамочной конвенции ООН по изменению климата (СОР-29) в Баку.

«Мы действительно очень благодарны президенту братской России за то, что он поддержал участие Боливии в БРИКС. Сегодня мы получили приглашение от министра иностранных дел России. Нас пригласили в качестве государства — партнера БРИКС. Мы положительно отреагировали на это приглашение», — сказала она.