Путин сам занимается темой Украины, спецпосланника для этого нет — Песков

15:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент России Владимир Путин лично занимается украинской темой, никаких спецпосланников для этого в Кремле нет. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Это направление курирует Путин лично, естественно. Идет специальная военная операция, он является верховным главнокомандующим», — сказал представитель Кремля.

«Каких-то специальных посланников у нас на этот счет нет», — отметил Песков.