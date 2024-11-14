0
0
155
НОВОСТИ

Путин сам занимается темой Украины, спецпосланника для этого нет — Песков

15:32 14.11.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент России Владимир Путин лично занимается украинской темой, никаких спецпосланников для этого в Кремле нет. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Это направление курирует Путин лично, естественно. Идет специальная военная операция, он является верховным главнокомандующим», — сказал представитель Кремля.

«Каких-то специальных посланников у нас на этот счет нет», — отметил Песков.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

16:12 14.11.2024
Песков прокомментировал возможность возвращения японских и европейских авто в РФ
0
69
16:04 14.11.2024
Музыкант Ян Марти выступил в Едином пункте отбора на военную службу по контракту в Москве
0
74
16:00 14.11.2024
ЕП принял резолюцию с призывом запретить танкерам с нефтью РФ входить в Ла-Манш
0
107
15:12 14.11.2024
Нелегальные продажи воды в бутылках в России снизились в 17 раз
0
178
15:00 14.11.2024
ЕС не будет создавать собственное ЦРУ — доклад Ниинистё
0
199
14:32 14.11.2024
ВСУ потеряли за сутки на курском направлении до 430 человек и 10 танков — МО РФ
0
256
14:28 14.11.2024
В Сбере рассказали, чем роботизация складского хозяйства выгодна бизнесу
0
224
14:12 14.11.2024
В Киеве не подтвердили возможность президентских выборов в 2025 году
0
268
14:00 14.11.2024
Годовой изоляционный эксперимент SIRIUS, имитирующий полет на Луну, завершился в Москве
0
302
13:32 14.11.2024
Потенциальный госсекретарь США пообещал навязывать «мир силой»
0
370

Возврат к списку